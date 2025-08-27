Ομάδες

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν
Onsports Team 27 Αυγούστου 2025, 20:10
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Λετονία - Τουρκία 73-93: Διέλυσε την οικοδέσποινα με τρομερό Όσμαν

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε στη Ρίγα επί της οικοδέσποινας Λετονίας (93-73), έχοντας σε εκπληκτική μέρα τον άσο του Παναθηναϊκού, Τζέντι Όσμαν.

Ιδανική πρεμιέρα για την Τουρκία στον 1ο όμιλο του Eurobasket 2025.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν συνέτριψε με 93-73 την «οικοδέσποινα» Λετονία στη Ρίγα, έχοντας τον έλεγχο και το προβάδισμα από το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Με 20 πόντους και 4/7 τρίποντα (3/3 στην τρίτη περίοδο), ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Τζέντι Όσμαν, οδήγησε την επίθεση της ομάδας του, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Σέιν Λάρκιν (15π.), Κεναν Σιπάχι (19π., 5/5τρ.) και Αλπερέν Σενγκούν (16π., 8ρ.).

Από τη Λετονία, πάλεψε ο Ρίχαρντ Λόμαζς με 16 πόντους, ενώ από 10 σημείωσαν ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και ο Ρόλαντ Σμιτς, ενώ 11 πρόσθεσε ο Αρτούρ Ζάγκαρς.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις, Πορζίνγκις 10, Νταβίς Μπερτάνς 6 (1), Ντάιρις Μπερτάνς 6 (2), Σμιτς 10 (2), Λομαζς 16 (3), Γκρατσούλις 7, Στέινμπεργκς, Κούρουτς 3 (1), Ζάγκαρς 11 (3), Ζόρικς 4 (1).

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 15 (3), Χάζερ 8 (2), Όσμαν 20 (4), Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 16, Οσμανί 4, Μπόνα 4, Γιλμάζ, Σιπάχι 19 (5), Γιούρτσεβεν 2.



