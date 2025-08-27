Ομάδες

Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά
Onsports Team 27 Αυγούστου 2025, 17:23
EUROBASKET

Η Πορτογαλία μπήκε με το δεξί, στον 1ο όμιλο του Eurobasket 2025, επικρατώντας με 62-50 της Τσεχίας.

Tη διαφορά έκανε ο σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, Νεμάιας Κέτα, με ένα απίστευτο double double, καθώς είχε 23 πόντους και 18 ριμπάουντ! Ο Ραφαέλ Λισμπόα σημείωσε 15 πόντους για την ομάδα του Μάριο Γκόμες.

Οι δύο ομάδες δεν παρουσίασαν σπουδαίο θέαμα, ήταν αμφότερες άστοχες, ενώ υπέπεσαν και οι δύο σε πολλά λάθη (19 η Τσεχία, 15 η Πορτογαλία).

Η Τσεχία που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ αγωνίζεται χωρίς δύο βασικά στελέχη της, τον Γιαν Βέσελι και τον Tόμας Σατοράνσκι, είχε μόνο έναν παίκτη διψήφιο, τον γκαρντ των Ατλάντα Χοκς, Βιτ Κρέιτσι, με 10 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 10-13, 29-32, 40-45, 50-62

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 3, Χρούμπαν 7 (1), Κεϊβάλ, Πετέρκα 8 (2), Μπόχατσικ 1, Σενιάλ, Κρίβανεκ 2, Κρέιτσι 10 (1), Κριζ 6 (1), Μπαλίντ, Σβόμποντα 6, Κίζλινκ 3 (4 ριμπάουντ)

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο, Βόιτσο 2, Oυίλιαμς 8 (1), Αμαράντε, Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 5, Γκαμεϊρό, Ρελβάο, Σα, Λισμπόα 15 (3), Σα 3 (1), Κέτα 23 (1)



