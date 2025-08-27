Ποτσέκο: «Θα βάλουμε έναν sniper για τον Γιάννη»

Οnsports Τeam

Ο Τζανμάρκο Ποτσέκο ρωτήθηκε για τον τρόπο αντιμετώπισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και για μία ακόμα φορά έδωσε τη δική του απολαυστική απάντηση.

Για μία ακόμα φορά ο Τζανμάρκο Ποτσέκο… έκλεψε την παράσταση. Ο «εκρηκτικός» και συνάμα απολαυστικός Ιταλός τεχνικός μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με την Ελλάδα και σε ερώτηση για τον τρόπο αντιμετώπισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο είπε ότι θα βάλει… sniper στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Πρώτα απ’ όλα, μας λείπει ο Πολονάρα, όπως όλοι γνωρίζουν. Δεν είναι μαζί μας επειδή δεν είναι υγιής. Μας λείπει πολύ. Μας λείπει πολύ και ο Τονούτ, επειδή και οι δύο είναι μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό που χτίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, είναι κάτι που δεν αφορά μόνο το μπάσκετ. Οι σχέσεις που χτίσαμε. Μας λείπουν πολύ.

Είμαι λίγο ανήσυχος, γιατί έχουμε μικροτραυματισμούς παικτών που δεν έχουν προπονηθεί ακόμη στην Κύπρο, όπως ο Ρίτσι και ο Ακέλε. Ο Τόμσον και ο Γκαλινάρι ήρθαν αργά, αν και αυτό το γνωρίζαμε ότι μπορούσε να συμβεί. Δουλεύουμε όμως σκληρά από την πρώτη ημέρα που ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας. Εμπιστεύομαι τους παίκτες μου, τους πιστεύω και θα είμαστε έτοιμοι αύριο.

Παίξαμε με την Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες, έχουν έναν σπουδαίο προπονητή, από τους καλύτερους στην Ευρώπη, έχουν ταλέντο. Ξέρουμε ότι είναι ανταγωνιστικοί. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, όπως είπε ο Μέλι, κάθε αγώνας θα είναι δύσκολος. Θα είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να εκφράσω γνώμη για το αυριανό ματς, χάσαμε στο φιλικό στο οποίο δεν είχαν τρεις παίκτες. Δεν θέλω να εκφράσω γνώμη. Εμπιστεύομαι όμως τους παίκτες μου.

Μετά από το ματς στο ΟΑΚΑ συνάντησα τον Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου, με είδε και προσποιήθηκα ότι θα τρέξω και θα πηδήξω και πάλι πάνω του. Του είπα ότι δεν είμαι σε καλή φυσική κατάσταση.

Θα βάλουμε έναν sniper στην οροφή του γηπέδου, στο πρώτο δεκάλεπτο. Ίσως έτσι δεν παίξει στα υπόλοιπα δεκάλεπτα. Μόνο αυτή είναι η επιλογή μας. Το να τον σταματήσεις δεν είναι πιθανό. Πρέπει πάντως να καταλάβουμε ότι το ματς θα είναι Ιταλία εναντίον Ελλάδας. Ο κόσμος αλλάζει, ειδικά στον αθλητισμό.

Πολλές ομάδες είναι ανταγωνιστικές, αυτή τη στιγμή μπορείς να πεις ότι πέντε-έξι ομάδες είναι πραγματικά ανταγωνιστικές. Όλοι μπορούν να χάσουν από οποιονδήποτε. Εκτός από τα φαβορί όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Γαλλία. Αφήστε μας να ονειρευόμαστε όμως. Αν μπορούσα να κλειδώσω κάποιον στα αποδυτήρια, θα ήταν ο Σπανούλης. Τον αντιμετώπισα νέο και ήταν περίεργο, δεν ήταν αθλητικός, δεν ήταν ψηλός, δεν ήταν γρήγορος, αλλά ήταν ένα τέρας. Δεν τον ξέρω πολύ καλά, γιατί δεν παίξαμε ποτέ μαζί, όμως όλοι γνωρίζουν πόσο συγκεντρωμένος είναι στο μπάσκετ.

Μλήσαμε πριν από το φιλικό και κατάλαβα πόσο αγαπάει το μπάσκετ. Η μενταλιτέ του είναι σημαντική για όλους τους παίκτες του, τον ακολουθούν, θα είναι ανταγωνιστικοί όπως ήταν εκείνος στην καριέρα του. Όλοι σκέφτονται πόσο σημαντικό είναι το πρώτο ματς, όμως το 1999 που πήραμε το Ευρωμπάσκετ ήμουν εκτός ομάδας. Τους είδα στο πρώτο ματς και έχασαν από την Κροατία. Μετά παραλίγο να χάσουν από τη Βοσνία. Φυσικά όλοι οι προπονητές σκέφτονται πόσο σημαντική είναι η πρεμιέρα, επειδή πρέπει να έχεις τον ίδιο τρόπο σκέψης σε όλο το τουρνουά”.