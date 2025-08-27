Παπανικολάου: «Θέλουμε να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας»
Ο αρχηγός της Εθνικής έδωσε το στίγμα της προσπάθειας στο φετινό Eurobasket και σχολίασε την πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο μεγάλο του τουρνουά με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
Ο Κώστας Παπανικολάου ετοιμάζεται για ένα ακόμα μεγάλο.. ραντεβού με τη φανέλα της Εθνικής και δηλώνει αποφασισμένος να κάνει ότι μπορεί, μαζί με τους συμπαίκτες του, για να επιστρέψει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Το πιο σημαντικό είναι να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Δουλέψαμε καλά. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θέλουμε να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας, για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο».
Για την πίεση και το άγχος κάθε καλοκαίρι: «Δεν θα με τιμούσε σαν άνθρωπο, σαν άνδρα, όσο και αν ακούγεται “μάτσο” και σαν αθλητή, να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες τέτοιου επιπέδου. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να δουλεύουμε και να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Θα ντρεπόμουν ως Κώστας να το χρησιμοποιήσω αυτό ως δικαιολογία, για το ότι δεν έχουμε φτάσει 16 χρόνια στο μετάλλιο»
Για τη σχέση του με τον προπονητή Σπανούλη: «Ήθελα να προσθέσω ότι πρώτον, γνωρίζω πόσο αποφασισμένος είναι ο Βασίλης στο μπάσκετ. Είναι προπονητής μου και τον σέβομαι. Είναι σημαντικό το τι παράδειγμα θα δώσω στους συμπαίκτες μου, έχοντας αυτή τη σχέση με τον κόουτς. Τι παράδειγμα θα τους έδινα αν εγώ έκανα πλάκα την ώρα της προπόνησης;»