Παπανικολάου: «Θέλουμε να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας»

Ο αρχηγός της Εθνικής έδωσε το στίγμα της προσπάθειας στο φετινό Eurobasket και σχολίασε την πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο μεγάλο του τουρνουά με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο Κώστας Παπανικολάου ετοιμάζεται για ένα ακόμα μεγάλο.. ραντεβού με τη φανέλα της Εθνικής και δηλώνει αποφασισμένος να κάνει ότι μπορεί, μαζί με τους συμπαίκτες του, για να επιστρέψει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το πιο σημαντικό είναι να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Δουλέψαμε καλά. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θέλουμε να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας, για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο».

Για την ατμόσφαιρα στην Κύπρο: «Ξέρουμε πως θα έχουμε τον κόσμο με το μέρος μας. Θέλουμε να παίξουμε και για εκείνους, να το απολαύσουν. Όλοι μαζί θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτά τα πέντε παιχνίδια».

Για τα ηγετικά στοιχεία του Αντετοκούνμπο: «Είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Είναι απίστευτος. Τόσο η παρουσία του, όσο και το πώς είναι ως άνθρωπος. Είναι ένας καλός ηγέτης, ενδιαφέρεται για όλους, τους βοηθάει όλους. Είναι πιο vocal πλέον. Νομίζω πως βοηθάει τους πάντες, όχι μόνο τους νέους παίκτες. Ξέρει πώς να προσεγγίσει τον κανέναν και πώς να μιλήσει, τι να πει. Αυτό βοηθάει την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα».

Για το αν είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία της γενιάς του: «Το κίνητρο είναι μεγάλο από μόνο του. Είχα την ευτυχία να μπω σε αυτή την Εθνική το 2009, στην προετοιμασία, ένα βήμα πριν τη 12άδα. Το κίνητρο για εμένα από τότε είναι πολύ μεγάλο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Από εκεί και πέρα, είμαι της άποψης ότι από την Εθνική δεν σταματάς, αλλά σε σταματάει. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, να βγουν τα νέα παιδιά μπροστά. Θα προτιμούσα να μου πουν Κωστάρα καλή συνέχεια, ο χρόνος είναι αμείλικτος. Αλλά την Εθνική την υπηρετείς. Είσαι εκεί αν σε καλέσει. Μπορεί και να είναι μια τελευταία προσπάθεια».