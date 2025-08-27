«Σπύρος Κυπριανού»: Το γήπεδο της Λεμεσού

Οnsports Τeam

Η Εθνική ρίχνεται αύριο στη «μάχη» του Eurobasket και το Onsports.gr σας παρουσιάζει το κλειστό του Group c.

Η Λεμεσός είναι μία από τις τέσσερις πόλεις που θα φιλοξενήσουν όμιλο στο φετινό EuroBasket.

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα «χτυπάει» τις επόμενες ημέρες και στη «Μαρτυρική Μεγαλόνησο» και συγκεκριμένα στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού».

Το κλειστό της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Κύπρου (195.139 κάτοικοι), θα φιλοξενήσει το Group C, το οποίο απαρτίζουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γεωργία, η Ισπανία και η Βοσνία.

Είναι ένα από τα καλύτερα κλειστά στην Κύπρο, όπου Διαθέτει 16 χώρους αποδυτηρίων, αίθουσα για ΜΜΕ, αίθουσα συνεδριάσεων και VIP, δωμάτιο διαιτητών, ιατρείο, γραφεία, σάουνα και κυλικεία, φιλοξενώντας μέχρι και 8.000 φιλάθλους.