Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη οι κληρώσεις των playoffs

Οnsports Τeam

Στην έδρα της FIFA, στη Ζυρίχη, θα διεξαχθούν την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 14:00 ώρα Ελλάδας, οι κληρώσεις για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, τα οποία θα κρίνουν τις τελευταίες έξι θέσεις για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Οι καθοριστικές αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την ολοκλήρωση του παζλ των ομάδων που θα λάβουν μέρος στο πρώτο Μουντιάλ της ιστορίας με 48 συμμετέχουσες.

Οι κληρώσεις θα καθορίσουν τις διαδρομές που θα πρέπει να ακολουθήσουν με επιτυχία συνολικά 22 χώρες - έξι μέσω του διεθνούς τουρνουά playoffs της FIFA και 16 μέσω των ευρωπαϊκών playoffs - για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν δύο ημέρες μετά την ολοκλήρωση του παραθύρου των διεθνών αγώνων του Νοεμβρίου 2025.

Μέχρι στιγμής, 28 εθνικές ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους στο ιστορικό τουρνουά, ενώ άλλες 14 - τρεις από την περιοχή της CONCACAF και έντεκα από την UEFA - αναμένεται να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους μέσα από τα προκριματικά που ολοκληρώνονται αυτόν τον μήνα. Το ίδιο διεθνές παράθυρο θα καθορίσει ποιες χώρες από την Ασία (AFC), την Αφρική (CAF) και τη Βόρεια/Κεντρική Αμερική και Καραϊβική (CONCACAF) θα συμμετάσχουν στο τουρνουά των έξι εθνών της FIFA, μαζί με τη Βολιβία (CONMEBOL) και τη Νέα Καληδονία (OFC). Το μίνι αυτό τουρνουά θα διεξαχθεί το διάστημα 23–31 Μαρτίου 2026.

Στο πλαίσιο του τουρνουά playoffs της FIFA, θα διεξαχθούν δύο ημιτελικοί ανάμεσα στις ομάδες που δεν είναι ισχυρές, με τους νικητές να αντιμετωπίζουν στη συνέχεια τις δύο ισχυρότερες ομάδες. Οι δύο τελικές νικήτριες θα εξασφαλίσουν τα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ του 2026.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά playoffs θα αποτελούνται από τις 12 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων και τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του UEFA Nations League. Οι 16 συνολικά συμμετέχουσες θα χωριστούν σε τέσσερις διαδρομές, με κάθε διαδρομή να περιλαμβάνει ημιτελικό και τελικό ενός αγώνα. Οι τέσσερις νικήτριες των τελικών αυτών θα συμπληρώσουν τη λίστα των ευρωπαϊκών ομάδων που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική.

Για να διασφαλιστεί η σωστή κατανομή και ο καθορισμός των ισχυρών και ανίσχυρων ομάδων, η FIFA θα δημοσιεύσει τη νέα παγκόσμια κατάταξη ανδρών την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, μία ημέρα πριν από τις κληρώσεις στη Ζυρίχη.