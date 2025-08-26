Σλούκας: «Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια, δεν έχουμε πρόβλημα στον άσο»

Οnsports Τeam

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, κατά την αναχώρηση της Εθνικής για Κύπρο, μίλησε για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η Εθνική μας ομάδα... πετάει σε λίγη ώρα για Κύπρο και ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο.

Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά.

Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».