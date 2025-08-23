ΕΡΤNEWS: «Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Ελλάδα - Ιταλία
«Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση πέτυχε το ΕΡΤNEWS την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στη ζώνη μετάδοσης του φιλικού αγώνα μπάσκετ Ελλάδα – Ιταλία.
Η νέα αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις έφερε νούμερα τηλεθέασης που κυμάνθηκαν στο 14,6% στο σύνολο του κοινού. Στο ανδρικό κοινό (Α55+), μάλιστα, η τηλεθέαση άγγιξε το 22,3%!
Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 342.000 τηλεθεατές.
Το ΕΡΤNEWS θα μεταδώσει και τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας απέναντι στη Γαλλία, αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 20:00, καθώς και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, με τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Ελλάδας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Z)
Ελλάδα – Γαλλία
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Ιταλία
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Γεωργία – Ελλάδα
ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Βοσνία