Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΕΡΤNEWS: «Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Ελλάδα - Ιταλία
INTIME SPORTS
Onsports team 23 Αυγούστου 2025, 23:59
EUROBASKET

ΕΡΤNEWS: «Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Ελλάδα - Ιταλία

«Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση πέτυχε το ΕΡΤNEWS την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, στη ζώνη μετάδοσης του φιλικού αγώνα μπάσκετ Ελλάδα – Ιταλία.

Η νέα αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις έφερε νούμερα τηλεθέασης που κυμάνθηκαν στο 14,6% στο σύνολο του κοινού. Στο ανδρικό κοινό (Α55+), μάλιστα, η τηλεθέαση άγγιξε το 22,3%!

Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 342.000 τηλεθεατές.

Το ΕΡΤNEWS θα μεταδώσει και τον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας απέναντι στη Γαλλία, αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, στις 20:00, καθώς και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, με τις κρίσιμες αναμετρήσεις της Ελλάδας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 20:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (Z)
Ελλάδα – Γαλλία

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 21:30 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Ιταλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Γεωργία – Ελλάδα

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΕΡΤNEWS 15:00 ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ (Z)
Ελλάδα – Βοσνία



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League Βαθμολογία: Χαμογέλασαν στην πρεμιέρα Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος
1 ώρα πριν Super League Βαθμολογία: Χαμογέλασαν στην πρεμιέρα Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες
2 ώρες πριν Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες
EUROBASKET
ΕΡΤNEWS: «Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Ελλάδα - Ιταλία
2 ώρες πριν ΕΡΤNEWS: «Τρίποντο» και πρώτη θέση στην τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του Ελλάδα - Ιταλία
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved