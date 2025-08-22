Η δωδεκάδα της Ισπανίας στο Eurobasket

Οnsports Τeam

Ο Σέρχιο Σκαριόλο γνωστοποίησε την τελική 12άδα της Ισπανίας ενόψει του Eurobasket, με τον τελευταίο παίκτη που "κόπηκε" να είναι ο Αλμπέρτο Ντίαθ.

Γνωστή έγινε η τελική δωδεκάδα της Εθνικής Ισπανίας, εν όψει του Eurobasket, με την ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο να βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο απέναντι στην Εθνική μας.

Τελευταίος παίκτης που "κόπηκε" από τις επιλογές είναι ο Αλμπέρτο Ντίαθ ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί.

Αναλυτικά η 12άδα της Ισπανίας:

Σάντι Αλντάμα (10/1/2001) PF/C (2,13μ.) Γκρίζλις

Νταρίο Μπριθουέλα (8/11/1994) SG (1,88μ.) Μπαρτσελόνα

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (28/9/1995) PF (2,06μ.) Παναθηναϊκός

Ουίλι Ερνανγκόμεθ (27/5/1994) C (2,13μ.) Μπαρτσελόνα

Σέρχιο ντε Λαρέα (4/12/2005) G (1,96μ.) Βαλένθια

Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι (19/5/1997) F (2,00μ.) Βαλένθια

Τζοέλ Πάρα (4/4/2000) PF (2,02μ.) Μπαρτσελόνα

Γιόζεπ Πουέρτο (8/3/1999) F (2,03μ.) Βαλένθια

Μάριο Σεντ-Σουπερί (14/4/2006) G (1,91μ.) Γκονζάγκα

Γιανκούμπα Σιμά (28/7/1996) C (2,11μ.) Βαλένθια

Σάντι Γιούστα (28/4/1997) F (2,01μ.) Σαραγόσα

Χάιμε Πραντίγια (3/1/2001) PF/C (2,05μ.) Βαλένθια