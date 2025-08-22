Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η δωδεκάδα της Ισπανίας στο Eurobasket
Οnsports Τeam 22 Αυγούστου 2025, 12:53
EUROBASKET

Η δωδεκάδα της Ισπανίας στο Eurobasket

Ο Σέρχιο Σκαριόλο γνωστοποίησε την τελική 12άδα της Ισπανίας ενόψει του Eurobasket, με τον τελευταίο παίκτη που "κόπηκε" να είναι ο Αλμπέρτο Ντίαθ.

Γνωστή έγινε η τελική δωδεκάδα της Εθνικής Ισπανίας, εν όψει του Eurobasket, με την ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο να βρίσκεται στον δεύτερο όμιλο απέναντι στην Εθνική μας. 

Τελευταίος παίκτης που "κόπηκε" από τις επιλογές είναι ο Αλμπέρτο Ντίαθ ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. 

Αναλυτικά η 12άδα της Ισπανίας:

Σάντι Αλντάμα (10/1/2001) PF/C (2,13μ.) Γκρίζλις

Νταρίο Μπριθουέλα (8/11/1994) SG (1,88μ.) Μπαρτσελόνα

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (28/9/1995) PF (2,06μ.) Παναθηναϊκός

Ουίλι Ερνανγκόμεθ (27/5/1994) C (2,13μ.) Μπαρτσελόνα

Σέρχιο ντε Λαρέα (4/12/2005) G (1,96μ.) Βαλένθια

Τσάμπι Λόπεθ-Αρόστεγκι (19/5/1997) F (2,00μ.) Βαλένθια

Τζοέλ Πάρα (4/4/2000) PF (2,02μ.) Μπαρτσελόνα

Γιόζεπ Πουέρτο (8/3/1999) F (2,03μ.) Βαλένθια

Μάριο Σεντ-Σουπερί (14/4/2006) G (1,91μ.) Γκονζάγκα

Γιανκούμπα Σιμά (28/7/1996) C (2,11μ.) Βαλένθια

Σάντι Γιούστα (28/4/1997) F (2,01μ.) Σαραγόσα

Χάιμε Πραντίγια (3/1/2001) PF/C (2,05μ.) Βαλένθια

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Χολμς: «Εγώ θα καρφώνω κι εσείς θα κάνετε θόρυβο»
22 λεπτά πριν Χολμς: «Εγώ θα καρφώνω κι εσείς θα κάνετε θόρυβο»
SUPER LEAGUE
Super League: Με 20άδα κόντρα στον Άρη ο Βόλος
37 λεπτά πριν Super League: Με 20άδα κόντρα στον Άρη ο Βόλος
EUROBASKET
Η δωδεκάδα της Ισπανίας στο Eurobasket
1 ώρα πριν Η δωδεκάδα της Ισπανίας στο Eurobasket
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει κρούση για Τζολάκη η Γαλατάσαραϊ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved