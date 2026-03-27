Άρης: Με Τζόουνς στη Ρόδο, ταξιδεύει αλλά δεν αγωνίζεται ο Πουλιανίτης

Ο Μπράις Τζόουνς υπολογίζεται κανονικά για τα πλάνα του προπονητή του Άρη, εν όψει της αναμέτρησης με τον Κολοσσό, ενώ ο Στέλιος Πουλιανίτης θα ταξιδέψει μεν, δε θα αγωνιστεί δε.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με τον Κολοσσό, με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Μπράις Τζόουνς.

Στην αποστολή της ομάδας είναι και ο Στέλιος Πουλιανίτης, με τον τεχνικό του Άρη όμως να έχει πάρει την απόφαση να μην τον χρησιμοποιήσει.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο ΑΡΗΣ Betsson αντιμετωπίζει αύριο (28/03, 16:00) στο κλειστό της Καλλιθέας τον Κολοσσό H Hotels Collection, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Igor Milicic μετρά έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να επεκτείνει το σερί της. Τα προβλήματα δε λείπουν και πάλι. Ο Στέλιος Πουλιανίτης θα ακολουθήσει την αποστολή αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί, λόγω της θλάσης στον δικέφαλο, ενώ εκτός παρέμεινε ο Βασίλης Καζαμίας (οστικό οίδημα στο γόνατο). Στην αποστολή μετέχει ο Bryce Jones, ο οποίος επίσης προέρχεται από τραυματισμό που του στέρησε τη συμμετοχή στον αγώνα με την Καρδίτσα Ιαπωνική και την παρουσία στις περισσότερες προπονήσεις της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η προετοιμασία του ΑΡΗ Betsson ολοκληρώθηκε με μία πρωινή προπόνηση και το μεσημέρι η αποστολή ταξιδεύει αεροπορικώς για τη Ρόδο. Πριν από την προπόνηση, το τεχνικό τιμ ανέλυσε τον αντίπαλο με τη χρήση βίντεο.