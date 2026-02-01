Ομάδες

Σερέλης: «Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα για να μη χάσουμε»
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 19:15
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Σερέλης: «Έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα για να μη χάσουμε»

Οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη.

Στην άμυνα που δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός AKTOR στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τον Άρη, στάθηκε ο Χρήστος Σερέλης. Ο άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν δήλωσε:

«Ήταν μια κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και αναγκαστήκαμε να τρέξουμε για να γυρίσουμε το ματς όμως δεν τα καταφέραμε. Φτάσαμε μόνο μέχρι την παράταση και τελικά χάσαμε. Νομίζω ότι έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί στο δεύτερο ημίχρονο και να παίξουμε καλύτερη άμυνα για να μη χάσουμε»



