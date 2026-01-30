ΑΕΚ: Ο Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς στην GBL

Onsports Team

Αλλαγή στους ξένους έκανε η Ένωση, με τον Μπράουν να παίρνει τη θέση του Αρμς για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Mε τον Γκρεγκ Μπράουν αντί του Αντόνις Αρμς θ' αγωνίζεται στην Greek Basketball League η ΑΕΚ αρχής γενομένης απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Η Ένωση προχώρησε σε αλλαγή στους ξένους στο ρόστερ της στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Μπράουν έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου για το Basketball Champions League μετρώντας 9 πόντους (3/3 τρίποντα, 3/4 βολές) και 5 ριμπάουντ.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε για την εντός έδρας αναμέτρηση με Κολοσσό για την GBL:

«Μετά τις τελευταίες του προσθήκες, ο Κολοσσός έχει μία διαφορετική περιφέρεια, με παίκτες, οι οποίοι έχουν έφεση στο σκοράρισμα και είναι έμπειροι. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η frontline, αφού διαθέτει ψηλούς, που έχουν εξαιρετικά νούμερα όσο αφορά στα επιθετικά ριμπάουντ. Γενικότερα, ο Κολοσσός αξίζει το σεβασμό μας. Ξέρουμε, ότι και η νοοτροπία, που έχει στα τελευταία ματς είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ένα υπεύθυνο παιχνίδι.

Συνεχίζουμε την πορεία μας. Δε θέλουμε να μπλέξουμε. Θέλουμε να αυξήσουμε το ρεκόρ μας και να βελτιώσουμε κάποια νούμερα σε σχέση με την περασμένη περίοδο και ελπίζουμε ο κόσμος, που θα έρθει να μας δει, να μείνει ευχαριστημένος».