Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 19:51
BASKET LEAGUE

Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»

Ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου που είχε τον τσακωμό με τον Σάσα Βεζένκοφ, με ανάρτησή του έκανε λόγο για κομμένα φρένα στο αυτοκίνητό του μετά το ματς.

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος αγωνίστηκε στην αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου με τον Ολυμπιακό για την Greek Basketball League. Ήταν μάλιστα αυτός που είχε τον τσακωμό με τον Σάσα Βεζένκοφ, σπρώχνοντας τον Βούλγαρο φόργουορντ και στη συνέχεια εκείνος προσπάθησε να τον γρονθοκοπήσει.

Αυτά γίνονται σε έναν μπασκετικό αγώνα. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, αφορά την καταγγελία του Έλληνα παίκτη για το τι έγινε μετά την αναμέτρηση και όταν έφευγε απ’ το κλειστό.

Όπως έγραψε στο Instagram, ήταν κομμένα τα φρένα στο αυτοκίνητό του. Ευτυχώς δεν έπαθε κάτι από αυτό, αλλά ήταν σαφώς αναστατωμένος και εκνευρισμένος.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους... Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες».

 petro.jpg



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ελλάδα - Ιταλία: Έτσι έφτασε στο χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού
5 λεπτά πριν Ελλάδα - Ιταλία: Έτσι έφτασε στο χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή
33 λεπτά πριν Premier League: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «άλωσε» το Λονδίνο και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή
ΣΠΟΡ
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός παλαίμαχος διαιτητής από φωτιά στο σπίτι του
1 ώρα πριν Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός παλαίμαχος διαιτητής από φωτιά στο σπίτι του
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το χαμένο πέναλτι στο Περιστέρι - Βίντεο
1 ώρα πριν Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Το χαμένο πέναλτι στο Περιστέρι - Βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved