Σοκαριστική καταγγελία Ανδρέα Πετρόπουλου: «Ελπίζω τα φρένα να κόπηκαν μόνα τους…»

Onsports Team

Ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου που είχε τον τσακωμό με τον Σάσα Βεζένκοφ, με ανάρτησή του έκανε λόγο για κομμένα φρένα στο αυτοκίνητό του μετά το ματς.

Ο Ανδρέας Πετρόπουλος αγωνίστηκε στην αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου με τον Ολυμπιακό για την Greek Basketball League. Ήταν μάλιστα αυτός που είχε τον τσακωμό με τον Σάσα Βεζένκοφ, σπρώχνοντας τον Βούλγαρο φόργουορντ και στη συνέχεια εκείνος προσπάθησε να τον γρονθοκοπήσει.

Αυτά γίνονται σε έναν μπασκετικό αγώνα. Αυτό που ήταν ιδιαίτερα σοβαρό, αφορά την καταγγελία του Έλληνα παίκτη για το τι έγινε μετά την αναμέτρηση και όταν έφευγε απ’ το κλειστό.

Όπως έγραψε στο Instagram, ήταν κομμένα τα φρένα στο αυτοκίνητό του. Ευτυχώς δεν έπαθε κάτι από αυτό, αλλά ήταν σαφώς αναστατωμένος και εκνευρισμένος.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους... Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες».