Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός παλαίμαχος διαιτητής από φωτιά στο σπίτι του
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 20:16
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός παλαίμαχος διαιτητής από φωτιά στο σπίτι του

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα την Κυριακή (25/01), στην περιοχή του Καστελλόκαμπου, όπου ένας 75χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία του.

Ο άνδρας που ανασύρθηκε νεκρός ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης, παλαίμαχος διαιτητής του βόλεϊ, σύμφωνα με το tempo24.news.

τασος ιορδανιδης

 

Μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε στη οικία. Η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

*Με πληροφορίες από tempo24.news, thebest.gr



