Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Το καλάθι της χρονιάς από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ - Τα highlights του αγώνα

Οnsports Team

Απίθανο ζογκλερικό από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, το οποίο πανηγύρισε έξαλλα κατά τη διάρκεια του Παναθηναϊκός - Μαρούσι.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε άνετα κόντρα στο Μαρούσι, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, ωστόσο οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πρόσφεραν αρκετές θεαματικές φάσεις στους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens.

Με πιο χαρακτηριστική από όλες μία ζογκλερική προσπάθεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, η οποία δεδομένα θα είναι υποψήφια για το πιο εντυπωσιακό καλάθι της χρονιάς.

Δείτε την απίθανη ενέργεια του Ισπανού, την οποία πανηγύρισε έξαλλα: