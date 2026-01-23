Καρδίτσα: Ενίσχυση με Εστράντα για τους Θεσσαλούς

Onsports Team

Η ομάδα της GBL ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Άαρον Εστράντα, με τον Αμερικανό να υπογράφει ως το τέλος της σεζόν.

Από την Οστάνδη στην Καρδίτσα μετακομίζει ο Άαρον Εστράντα. Οι Θεσσαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Αμερικανού γκαρντ με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν.

Στη σχετική ανακοίνωση της Καρδίτσας αναφέρεται:

«Ο Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Άαρον Εστράντα στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Αμερικανός αθλητής έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ενόψει της συνέχειας στη Stoiximan GBL αλλά και το Basketball Champions League. Είναι γνώριμος στην ομάδα της Καρδίτσας, μιας και την αντιμετώπισε δυο φορές φέτος με τη φανέλα της Οστάνδης, για την κανονική περίοδο του BCL.

Είναι 25 ετών (γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2001 στο Νιού Τζέρσεϊ), έχει ύψος 1.92 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. H κολεγιακή του καριέρα ξεκίνησε στο Σεντ Πίτερς το 2019, στη συνέχεια στο Όρεγκον, ενώ το 2021 μεταπήδησε στο Χόφστρα, με το οποίο αγωνίστηκε για δυο σεζόν, με μ.ο. 20.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ τη σεζόν 2022-23. Στην τελευταία του σεζόν στο NCAA το 2023-24, φόρεσε τη φανέλα του Αλαμπάμα με το οποίο έφτασε στο F4 του πρωταθλήματος, με τον ίδιο να μετρά 13.3 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ. Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός το 2024 ήταν το πρωτάθλημα της G-League με τους Μότορ Σίτι Κρουζ, με τους οποίους σε 31 αγώνες είχε 9.1 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ σε 21 λεπτά συμμετοχής.

Το καλοκαίρι πέρασε τον Ατλαντικό για την πρωταθλήτρια Βελγίου Οστάνδη, με την οποία κατέκτησε ήδη το Σούπερ Καπ. Στο πρωτάθλημα Βελγίου-Ολλανδίας είχε σε 19 λεπτά συμμετοχής σε 14 αγώνες, 11.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, ενώ στο Basketball Champions League μέτρησε 13.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Ο Αμερικανός αθλητής βρίσκεται ήδη στις τάξεις της ομάδας και είναι έτοιμος να αγωνιστεί άμεσα στις επόμενες υποχρεώσεις.

Καλωσορίζουμε τον Άαρον στον Α.Σ. Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας».