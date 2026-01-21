Ομάδες

Τέλος από τον Πανιώνιο ο Μαρκέλ Σταρκς
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 22:58
BASKET LEAGUE

Τέλος από τον Πανιώνιο ο Μαρκέλ Σταρκς

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την παρουσία του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, όπως ανακοινώθηκε.

Ο Μαρκέλ Σταρκς αποτελεί παρελθόν από τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» ανακοίνωσαν την «κοινή συναινέσει» λύση της συνεργασίας τους με τον 35χρονο Αμερικανό γκαρντ.
 
Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Νέας Σμύρνης αναφέρεται:
 
«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Markel Starks. Ευχαριστούμε τον Markel για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
 


