Χολμς: «Ξέρουμε πως έχουμε τραυματίες αλλά δεν είναι δικαιολογία»

Ο Ρισόν Χολμς μίλησε για την πολύ δύσκολη νίκη της ομάδας του στην Πυλαία, χωρίς διάθεση να ψάξει δικαιολογίες.

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να χάσει ένα ακόμα παιχνίδι μέσα από τα χέρια του, με τον Ρισόν Χολμς να είναι ένας από τους παίκτες που αποδείχθηκαν καθοριστικοί στο να πάρου οι "πράσινοι" την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός σέντερ στο τέλος στάθηκε στις δυσκολίες χωρίς να ψάξει δικιαολογίες στις απουσίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι δύσκολη ομάδα, παίζουν και παλεύουν σκληρά. Παίζουν μαζί. Έπρεπε να παίξουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε για να κερδίσουμε. Έτσι πρέπει να παίζουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε πως έχουμε κάποιους τραυματισμούς αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την διαβολοβδομάδα. Σημαντικό να κάνουμε το 2/2».