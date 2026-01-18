Ομάδες

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης το «τριφύλλι», εκτός κι ο Ρογκαβόπουλος
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 12:59
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης το «τριφύλλι», εκτός κι ο Ρογκαβόπουλος

Με σημαντικές απουσίες και συνθήκες… εκτάκτου ανάγκης θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο κλειστό της Πυλαίας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παρέμεινε κλινήρης στην Αθήνα λόγω πυρετού, ενώ εκτός έμεινε και ο Φαρίντ, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου, μειώνει δραστικά τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν.

Η αποστολή των «πρασίνων» γίνεται ακόμη δυσκολότερη, καθώς ο Ναν, πρώτος σκόρερ της ομάδας, και ο Ρογκαβόπουλος, σταθερή επιθετική λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα δώσουν το «παρών». Παράλληλα, ο Μάριους Γκριγκόνις βρίσκεται εκτός ελληνικής λίστας, ενώ ο Φαρίντ δεν συμπεριλήφθηκε στην εξάδα των ξένων.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με μόλις 10 διαθέσιμους παίκτες: έξι ξένους (Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς, Γιούρτσεβεν) και τέσσερις Έλληνες (Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Σαμοντούροφ), σε μια αναμέτρηση υψηλού βαθμού δυσκολίας μέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο.


