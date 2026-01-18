ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδο στη γεμάτη Πυλαία έχει το «τριφύλλι» | Η ώρα και το κανάλι

INTIME SPORTS

Ο Παναθηναϊκός, δίχως τον Κέντρικ Ναν, αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας, για τη 15η αγωνιστική της Greek Basketball League – Sold out έχει ανακοινώσει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Το «τριφύλλι» δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη, στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν (85-78), ωστόσο καλείται να... ανασυνταχθεί και κόντρα στον ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη... ψυχολογίας, ενόψει των αναμετρήσεων της Τρίτης (20/01) με την Μπασκόνια στο «Telekom Center Athens» και της Πέμπτης (22/01) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ. Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει μια σημαντική απουσία, καθώς Κέντρικ Ναν δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη.

Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα επιδιώξει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το ματς της περασμένης Τρίτης (13/1) στο Μπιλμπάο, όπου γνώρισαν βαριά ήττα από την ομώνυμη ομάδα με 95-73. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση του κόσμου του, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ έχει ανακοινώσει sold out.

Η αυλαία ανοίγει το μεσημέρι (13:00) με την αναμέτρηση της Μυκόνου με το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (18/01) στη GBL

13:00 Μύκονος Betsson – Κολοσσός (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

16:00 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR (16:00)

