Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Άλεν, νοκ άουτ από το ματς της GBL
INTIME NEWS
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 12:39
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Άλεν, νοκ άουτ από το ματς της GBL

Απρόοπτο προέκυψε για τον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Πυλαίας (16:00), καθώς ο Τίμι Άλεν τέθηκε εκτός αγώνα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του «Δικεφάλου» πριν από το παιχνίδι.

Ο Άλεν, κρίθηκε αναγκαίο να μην αγωνιστεί, προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο. Ο Γιούρι Ζντοβτς καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απουσία, με τον Τόμας Ντίμσα να παίρνει τη θέση του Άλεν στη δωδεκάδα. Ο Λιθουανός επιστρέφει έτσι σε αγώνα του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από αρκετό διάστημα.

Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
4 λεπτά πριν Champions League: Ο elite Μαριάνι στον «τελικό» πρόκρισης, Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης το «τριφύλλι», εκτός κι ο Ρογκαβόπουλος
39 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Με σύνθεση ανάγκης το «τριφύλλι», εκτός κι ο Ρογκαβόπουλος
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Άλεν, νοκ άουτ από το ματς της GBL
59 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Άλεν, νοκ άουτ από το ματς της GBL
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Στο Άργος η πρωτοπόρος Καλαμάτα, εντός έδρας ο Πανιώνιος – Το πρόγραμμα
1 ώρα πριν Super League 2: Στο Άργος η πρωτοπόρος Καλαμάτα, εντός έδρας ο Πανιώνιος – Το πρόγραμμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved