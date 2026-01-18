ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Απρόοπτο με Άλεν, νοκ άουτ από το ματς της GBL
Απρόοπτο προέκυψε για τον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό της Πυλαίας (16:00), καθώς ο Τίμι Άλεν τέθηκε εκτός αγώνα.
Ο Αμερικανός φόργουορντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του «Δικεφάλου» πριν από το παιχνίδι.
Ο Άλεν, κρίθηκε αναγκαίο να μην αγωνιστεί, προκειμένου να υποβληθεί άμεσα σε εξετάσεις στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο. Ο Γιούρι Ζντοβτς καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία απουσία, με τον Τόμας Ντίμσα να παίρνει τη θέση του Άλεν στη δωδεκάδα. Ο Λιθουανός επιστρέφει έτσι σε αγώνα του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από αρκετό διάστημα.
Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.