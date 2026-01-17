Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν στη Θεσσαλονίκη - Τι ισχύει για τη «διαβολοβδομάδα»

INTIME SPORTS

Οριστικά εκτός «μάχης» για τον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία τέθηκε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ των «πράσινων» δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και για τον λόγο αυτό, δεν θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο περσινός MVP της Euroleague συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην αριστερή ποδοκνημική του.

Ο 30χρονος άσος θα παραμείνει στην Αθήνα, ούτως ώστε να συνεχίσει τις θεραπείες του, έπειτα από την κάκωση που έχει υποστεί, αφού δεν υπήρξε μεγάλη βελτίωση στο μικρό οίδημα στο πόδι του.

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι τώρα, η συμμετοχή του στον αγώνα με την Μπασκόνια την Τρίτη (20/01) στο «Telekom Center Athens» θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη, εν αντιθέσει με το παιχνίδι της Πέμπτης (22/01) με την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, όπου οι πιθανότητες επιστροφής είναι περισσότερες.