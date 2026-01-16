Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 22:17
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

Τον θάνατο της αγαπημένης του γιαγιάς θρηνεί ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR – Η ανάρτησή του.

Θρήνος στην οικογένεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μοιράστηκε μέσω social media την τραγική είδηση του θανάτου της αγαπημένης του γιαγιάς. Ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της.

Η οικογένεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ιδιαίτερα δεμένη και έτσι είναι λογικό η απώλεια της γιαγιάς του να τον έχει επηρεάσει συναισθηματικά. Γι’ αυτό και επέλεξε να μοιραστεί απλά αυτή τη φωτογραφία και όχι να τη συνοδεύσει με κάποιο μήνυμα.

ju.jpg



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον Σαντίνο Αντίνο που έρχεται στον Παναθηναϊκό
1 ώρα πριν Η Γοδόι Κρουζ αποχαιρέτησε τον Σαντίνο Αντίνο που έρχεται στον Παναθηναϊκό
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR
1 ώρα πριν Euroleague Βαθμολογία: Έβδομος ο Ολυμπιακός, μία θέση πιο πίσω ο Παναθηναϊκός AKTOR
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ Γυναικών: Ανακοίνωσε την Εύα Χαντάβα ο Πανιώνιος
2 ώρες πριν Βόλεϊ Γυναικών: Ανακοίνωσε την Εύα Χαντάβα ο Πανιώνιος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τότεναμ: Εκτός για επτά εβδομάδες ο Ριτσάρλισον
3 ώρες πριν Τότεναμ: Εκτός για επτά εβδομάδες ο Ριτσάρλισον
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved