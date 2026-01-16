ΠΑΟΚ: Στην Πυλαία ο σπουδαίος Κεν Μπάρλοου

Οnsports Τeam

Ένας σπουδαίος καλεσμένος και φίλος από τα... παλιά θα βρεθεί την Κυριακή το μεσημέρι στο κλειστό της Πυλαίας για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ο μεγάλος αγώνας της 15ης αγωνιστικής για τη Stoiximan GBL δεν είναι άλλος από αυτόν του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή το μεσημέρι, με το κλειστό της Πυλαίας να είναι κατάμεστο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ "εξαφάνισαν" τα εισιτήρια για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους, ενώ την ίδια στιγμή στις εξέδρες της PAOK SPORTS ARENA θα είναι και ένας εκλεκτός καλεσμένος. Ο μεγάλος Κεν Μπάρλοου, ο οποίος είχε αγωνιστεί με την φανέλα του "Δικεφάλου" από το 1990 μέχρι το 1993, έχοντας μάλιστα κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1992.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

“Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/1, 16:00) στο PAOK Sports Arena τον Παναθηναϊκό AKTOR και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για το 2026, ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια εμβληματική μορφή της ιστορίας του.

Ο Kenneth Barlow, ένας από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ, κατά πολλούς ο κορυφαίος ξένος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου, έρχεται από την Αμερική και θα παραβρεθεί στον αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR.

Η παρουσία του Ken Barlow στον αγώνα της Κυριακής, προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν από την έναρξη του αγώνα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα βραβεύσει τον Ken Barlow στο κατάμεστο PAOK Sports Arena και θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με την παρουσία τους και το θερμό τους χειροκρότημα, να τιμήσουν έναν κορυφαίο αθλητή που άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα στη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του στην ομάδα μας”.