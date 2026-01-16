Ομάδες

Σάκοτα: «Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για την ιστορική της πρόκριση, έχει τον σεβασμό μας»
Οnsports Τeam 16 Ιανουαρίου 2026, 14:26
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Σάκοτα: «Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για την ιστορική της πρόκριση, έχει τον σεβασμό μας»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα της Καρδίτσας, αυριανή αντίπαλο των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε ενόψει του παιχνιδιού της ΑΕΚ με την Καρδίτσα στο πλαίσιο της Stoiximan GBL (18:15,ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή ομάδα, με γεμάτο ρόστερ. Το ματς θα είναι πολύ δύσκολο. Η αντίπαλός μας πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με Σουμπότιτσα στο BCL και με Παναθηναϊκό. Τη συγχαίρω για την ιστορική πρόκριση που πέτυχε στην Ευρώπη. Είναι σκληρή ομάδα. Αξίζει το σεβασμό μας η Καρδίτσα, όπως τον αξίζει και ο προπονητής της. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Περιμένουμε κάποια στιγμή να είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε αυτά που μας αναλογούν με οποιαδήποτε συνθήκη”.



