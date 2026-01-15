Stoiximan GBL: Η Μύκονος ανακοίνωσε το τέλος του δανεισμού του Τσάμη

Οnsports Τeam

Τέλος από την Μύκονο ο Τσάμης όπως ανακοίνωσε η ομάδα του νησιού των ανέμων.

Το τέλος της συνεργασίας του Παναγιλωτη Τσάμη με την Μύκονο ανακοίνωσε η διοίκηση της ομάδας η οποία ευχαρίστησε τον Έλληνα παίκτη για την προσφορά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση του δανεισμού του Παναγιώτη Τσάμη.

Η ομάδα μας ευχαριστεί θερμά τον Παναγιώτη για την παρουσία και τη συνεισφορά του στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία αποτέλεσε μέλος της Μυκόνου Betsson στην ιστορική πρώτη συμμετοχή στη Stoiximan GBL.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο! “