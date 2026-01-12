Stoiximan GBL: MVP της αγωνιστικής ο Πίτερς

Οnsports Τeam

Πολυτιμότερο παίκτης της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε για τη Stoiximan GBL αναδείχθηκε ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στη νίκη της ομάδας του επί της Καρδίτσας.

Ο 30χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο ranking με 35 πόντους με 9/9 βολές, 4/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον και ένα λάθος σε 30’ συμμετοχής.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ γίνεται ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς μετά τον Ντόντα Χολ την 5η αγωνιστική και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ την 11η.

Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.