Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός οι Ναν και Φαρίντ με Περιστέρι

Eurokinissi Sports

Χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει εκτός της εξάδας των ξένων τους δύο Αμερικανούς, κυρίως για να πάρουν ανάσες μετά το απαιτητικό πρόγραμμα της ομάδας, που περιλάμβανε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τη «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Η απόφαση αυτή στοχεύει στη σωστή διαχείριση των παικτών, ώστε να είναι έτοιμοι για τη συνέχεια, ξεκινώντας από την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο στις 15/1 (20:30).

Εκτός αγώνα θα παραμείνουν επίσης οι τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Ντίνος Μήτογλου, ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις δεν έχει δηλωθεί στη Stoiximan Greek Basketball League και δεν θα αγωνιστεί.