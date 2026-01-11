ΑΕΚ: Ντεμπούτο για Νάναλι με Μύκονο - Στην εξάδα των ξένων ο Κουζμίνσκας - Η ώρα και το κανάλι

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Με νέο πρόσωπο τον Τζέιμς Νάναλι θα παραταχθεί η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson, η οποία διεξάγεται το μεσημέρι της Κυριακής (11/01) στις 13:00, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο 35χρονος Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της «Ένωσης», παρότι έχει μόλις δύο προπονήσεις στα πόδια του. Παρ’ όλα αυτά, ο Ντράγκαν Σάκοτα τον συμπεριέλαβε κανονικά στην εξάδα των ξένων, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στην εμπειρία και την ποιότητά του.

Θετικά είναι τα νέα και για τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος επιστρέφει στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού έπειτα από περίπου έναν μήνα απουσίας. Αντίθετα, εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένει ο Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή της η ΑΕΚ για τη σημερινή αναμέτρηση αποτελείται από τους Γκρέι, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς και Νάναλι, με την «Ένωση» να στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Μύκονο.

Το παιχνίδι της Ένωσης με την ομάδα του Αιγαίου αναμένεται να ξεκινήσει το μεσημέρι της Κυριακής (11/01) στις 13:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το ΕΡΤ Sports 1.