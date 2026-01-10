Greek Basketball League: Άντεξε και πήρε το ντέρμπι με Ηρακλή ο Άρης

Onsports Team

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας του Ηρακλή με 78-76 σε ένα ματς γεμάτο ένταση και δραματικό φινάλε.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν να ελέγχουν την αναμέτρηση, φτάνοντας ακόμη και στο +17, όμως τα συνεχόμενα λάθη στα τελευταία λεπτά παραλίγο να τους στοιχίσουν, δίνοντας την ευκαιρία στους «κυανόλευκους» να διεκδικήσουν την ανατροπή.

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε μεγάλη αντεπίθεση, επιστρέφοντας από το -17, αλλά και από το -11 στο 33ο λεπτό, δείχνοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να φύγει με το διπλό από το κατάμεστο Αλεξάνδρειο, με το σερί των δύο νικών του να σταματά.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης πανηγύρισε μία αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη, με την οποία έφτασε και προσπέρασε τον Ηρακλή στη βαθμολογία, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ (6-7). Παράλληλα, «δίπλωσε» τις φετινές του επιτυχίες απέναντι στον «Γηραιό», γεγονός που δίνει έξτρα ψυχολογία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική (15η), ο Άρης δεν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με το Περιστέρι, καθώς την ίδια ημέρα (17/1) θα αντιμετωπίσει τον ίδιο αντίπαλο στο Αλεξάνδρειο, σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τα Play In του Κυπέλλου. Αντίστοιχα, ο Ηρακλής θα έχει ρεπό την επόμενη εβδομάδα, στρέφοντας την προσοχή του στη συνέχεια της σεζόν.