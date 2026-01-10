Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Greek Basketball League: Άντεξε και πήρε το ντέρμπι με Ηρακλή ο Άρης
Onsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 18:08
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Άντεξε και πήρε το ντέρμπι με Ηρακλή ο Άρης

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας του Ηρακλή με 78-76 σε ένα ματς γεμάτο ένταση και δραματικό φινάλε.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν να ελέγχουν την αναμέτρηση, φτάνοντας ακόμη και στο +17, όμως τα συνεχόμενα λάθη στα τελευταία λεπτά παραλίγο να τους στοιχίσουν, δίνοντας την ευκαιρία στους «κυανόλευκους» να διεκδικήσουν την ανατροπή.

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε μεγάλη αντεπίθεση, επιστρέφοντας από το -17, αλλά και από το -11 στο 33ο λεπτό, δείχνοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα. Παρ’ όλα αυτά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή και να φύγει με το διπλό από το κατάμεστο Αλεξάνδρειο, με το σερί των δύο νικών του να σταματά.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης πανηγύρισε μία αγχωτική αλλά πολύτιμη νίκη, με την οποία έφτασε και προσπέρασε τον Ηρακλή στη βαθμολογία, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ (6-7). Παράλληλα, «δίπλωσε» τις φετινές του επιτυχίες απέναντι στον «Γηραιό», γεγονός που δίνει έξτρα ψυχολογία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική (15η), ο Άρης δεν θα αγωνιστεί εκτός έδρας με το Περιστέρι, καθώς την ίδια ημέρα (17/1) θα αντιμετωπίσει τον ίδιο αντίπαλο στο Αλεξάνδρειο, σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τα Play In του Κυπέλλου. Αντίστοιχα, ο Ηρακλής θα έχει ρεπό την επόμενη εβδομάδα, στρέφοντας την προσοχή του στη συνέχεια της σεζόν.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE CHAT Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Η έξοδος του «Δικέφαλου» στο Αγρίνιο
6 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ: Η έξοδος του «Δικέφαλου» στο Αγρίνιο
SUPER LEAGUE
LIVE Ατρόμητος – Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Περιστέρι
15 λεπτά πριν LIVE Ατρόμητος – Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Περιστέρι
SUPER LEAGUE
Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς
23 λεπτά πριν Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας
46 λεπτά πριν Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved