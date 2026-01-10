Ομάδες

GBL: Η αυλαία ανοίγει με το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
INTIME SPORTS
Οnsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 10:12
BASKET LEAGUE

GBL: Η αυλαία ανοίγει με το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με το ντέρμπι, Ηρακλής – Άρης, ανοίγει η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Ο «γηραιός» έχει ρεκόρ 6-6, ενώ οι «κίτρινοι» ακολουθούν έχοντας μια νίκη λιγότερη (5-7). Ο Άρης ενισχύθηκε την Παρασκευή (9/1) με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, τον οποίο απέκτησε υπό μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Κολοσσό, σε ένα δυνατό ματς στη μάχη για την παραμονή. Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν τη δεύτερη νίκη τους κόντρα στους «θαλασσί», οι οποίοι έχουν ρεκόρ 3-9.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL

  • 15:30 Άρης – Ηρακλής ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
  • 18:15 Πανιώνιος – Κολοσσός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 12-0 (1147-937)
  2. Παναθηναϊκός 11-1 (1108-909)
  3. ΠΑΟΚ 9-3 (1017-976)
  4. ΑΕΚ 8-4 (993-959)
  5. Προμηθέας Π. 6-6 (1021-1023)
  6. Ηρακλής 6-6 (973-970)
  7. Μύκονος 6-6 (949-983)
  8. Άρης 5-7 (982-979)
  9. Περιστέρι 5-7 (911-975)
  10. Καρδίτσα 4-8 (966-1014)
  11. Κολοσσός Ρ. 3-9 (929-1003)
  12. Μαρούσι 2-10 (1030-1117)
  13. Πανιώνιος 1-11 (928-1109)


