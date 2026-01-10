GBL: Η αυλαία ανοίγει με το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Με το ντέρμπι, Ηρακλής – Άρης, ανοίγει η αυλαία της 14ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League.

Δύο σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL.

Ο αγώνας που ξεχωρίζει είναι το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Ο «γηραιός» έχει ρεκόρ 6-6, ενώ οι «κίτρινοι» ακολουθούν έχοντας μια νίκη λιγότερη (5-7). Ο Άρης ενισχύθηκε την Παρασκευή (9/1) με τον Κώστα Αντετοκούνμπο, τον οποίο απέκτησε υπό μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν από τον Ολυμπιακό.

Στον άλλο αγώνα της ημέρας, ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Κολοσσό, σε ένα δυνατό ματς στη μάχη για την παραμονή. Οι «κυανέρυθροι» αναζητούν τη δεύτερη νίκη τους κόντρα στους «θαλασσί», οι οποίοι έχουν ρεκόρ 3-9.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) στην GBL

15:30 Άρης – Ηρακλής ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

18:15 Πανιώνιος – Κολοσσός ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

