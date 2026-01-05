GBL: Ανακοίνωσε τον Ουίλ Κάριους το Περιστέρι

Onsports Team

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου πάουερ φόργουορντ Ουίλ Κάριους έως το τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Ουίλ Κάριους, ο οποίος θα φοράει τη φανέλα του συλλόγου μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο 28χρονος πάουερ φόργουορντ θα ενισχύσει με την παρουσία του την ομάδα στις εγχώριες υποχρεώσεις της, αλλά και στο FIBA Europe Cup.

Το βιογραφικό του

Ο Ουίλ Κάριους γεννήθηκε στο Bettendorf της Iowa, στις 9 Μαρτίου 1998, έχει ύψος 2μ.01 και αγωνίζεται στη θέση του πάουερ φόργουορντ. Φοίτησε στο κολέγιο Northern Michigan (2016-2018), ακολούθως στο Monmouth(2018-2020) και ολοκλήρωσε τις σπουδές του διαδρομή στο Western Illinois (2020-2022). Στην κολεγιακή του διαδρομή είχε 14.5 πόντους μέσο όρο και 4 ριμπάουντ σε 33.4 λεπτά συμμετοχής.

Την επαγγελματική του καριέρα την ξεκίνησε από την Αυστρία, όπου αγωνίστηκε στην Klosterneuburg Dukes(2023-2024) με την οποία είχε σε 40 αγώνες, 18.3 πόντους μέσο όρο, 5.8 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 32.1 λεπτά συμμετοχής.

Την επόμενη χρονιά (2024-2025) παρέμεινε στην Klosterneuburg Dukes με την οποία είχε σε 31 αγώνες 21.5 πόντους μέσο όρο, 7 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα σε 32.9 λεπτά συμμετοχής.

Τη φετινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε στο σλοβακικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Levicki Patrioti Levice με την οποία έχει σε 26 αγώνες, 15.4 πόντους μέσο όρο, 7 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ και 1.7 κλεψίματα 29.9 λεπτά συμμετοχής. Σουτάρει με 44.2% στα δίποντα, 31.5% στα τρίποντα και 77.3% στις ελεύθερες βολές.

Στο Basketball Champions League με την Levicki Patrioti Levice σε 6 αγώνες έχει φέτος μέσο όρο 12.2 πόντους, 6.3 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά αγώνα σε 32 λεπτά συμμετοχής».