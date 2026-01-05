Παναθηναϊκός AKTOR: Βγήκαν τα εισιτήρια με Περιστέρι

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού AKTOR τέθηκαν από την Δευτέρα (05/01) τα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής (11/01) με το Περιστέρι στο «Telekom Center Athens».

Ιδιαίτερα απαιτητικό είναι το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός AKTOR, καθώς την Τρίτη (06/01) υποδέχεται στο «κλειστό» του Αμαρουσίου την Αρμάνι και την Πέμπτη (08/01) την Βίρτους Μπολόνια για την Ευρωλίγκα. Μάλιστα, η εβδομάδα θα «κλείσει» με μία ακόμα εντός έδρας αναμέτρηση, αφού την Κυριακή (11/01) θα λάβει χώρα το ματς με το Περιστέρι.

Την Δευτέρα (05/01) η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 14ης στροφής της Greek Basketball League. Αναλυτικά, στην ενημέρωση του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Περιστέρι Betsson, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου (16:00), για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα μας!».