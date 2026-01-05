Παναθηναϊκός: Αναδείχθηκε MVP της GBL για δεύτερη φορά ο Κέντρικ Ναν - Το βίντεο με όσα έκανε!

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Κέντρικ Ναν έγινε ο πρώτος παίκτης που κερδίζει για δεύτερο φορά το βραβείο του MVP της αγωνιστικής την τρέχουσα σεζόν στη Greek Basketball League.

Ο Αμερικανός γκαρντ κατέκτησε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της 13ης αγωνιστικής της GBL.

Ο Ναν οδήγησε σε νίκη με 92-85 τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Καρδίτσα στο Telekom Center Athens και συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έγινε ο πρώτος παίκτης που αναδεικνύεται για δεύτερη φορά MVP αυτή τη σεζόν στην Greek Basketball League.

Ο Ναν είχε 27 πόντους με 1/1 βολή, 7/10 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κερδισμένα φάουλ και 3 λάθη σε 30’ και 57’’ συμμετοχής.

Να θυμίσουμε ότι είχε αναδειχθεί και πάλι πολυτιμότερος παίκτης, με 29 βαθμούς στο ranking, την 6η αγωνιστική, μετά την εκτός έδρας νίκη των «πρασίνων» επί του Περιστερίου.

Δείτε το βίντεο με όσα εντυπωσιακά έκανε κόντρα στην Καρδίτσα: