Στον Άρη ο Αντετοκούνμπο
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 11:28
BASKET LEAGUE / Άρης / Ολυμπιακός

Στον Άρη ο Αντετοκούνμπο

Δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης πάει ο Έλληνας σέντερ, μετά τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό. 

Ντόμινο μεταγραφικών εξελίξεων έχει προκαλέσει η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό.

Με την έλευση του Αμερικάνου σέντερ στον Πειραιά, η Παρτιζάν Βελιγραδίου είναι μια ανάσα από το να οριστικοποιήσει τη συμφωνία της με τον Τόνι Γιεκίρι για να αντικαταστήσει τον έμπειρο παίκτη, ενώ την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός θέλει να αδειάσει χώρο στο ρόστερ του και συγκεκριμένα στη θέση «5».

Έτσι είναι πολύ πιθανό χθες στον αγώνα με τον Άρη ο Κώστας Αντετοκούνμπο να έκανε την τελευταία του εμφάνιση με την φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην… νέα του ομάδα.

Όπως όλα δείχνουν Ολυμπιακός, Άρης και Αντετοκούνμπο τα έχουν βρει σε όλα έτσι ώστε ο Έλληνας σέντερ να δοθεί δανεικός στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.  



