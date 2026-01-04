Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στα δύο νεότερα προβλήματα της ομάδας του σε επίπεδο τραυματιών.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα, ο Εργκίν Αταμάν παρείχε ενημέρωση για την κατάσταση του Ντίνου Μήτογλου και του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Ο πρώτος θα είναι εκτός με Αρμάνι και Βίρτους, ενώ ο δεύτερος πιθανότατα θα αγωνιστεί.

Αναλυτικά:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε το ματς στους 10 παίκτες που είναι υγιείς. Πνευματικά είναι δύσκολα αυτά τα ματς ανάμεσα σε σημαντικά ματς της Euroleague. Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε».

Για την κατάσταση των Μήτογλου και Ρογκαβόπουλου: «Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε μετά την θεραπεία. Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διαβολοβδομάδα».