Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Final Eight Κυπέλλου: Τα ζευγάρια που προέκυψαν
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 18:09
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Final Eight Κυπέλλου: Τα ζευγάρια που προέκυψαν

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός – ΑΕΚ και τα υπόλοιπα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Η ολοκλήρωση της 13ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League, έφερε το τέλος του πρώτου γύρου. Αυτό σημαίνει πως μαζί προέκυψαν και τα ζευγάρια για το Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στα προημιτελικά ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.

Greek Basketball League – 13η αγωνιστική

Μύκονος-ΠΑΟΚ 101-94 (παρ.)

Προμηθέας Πατρών-ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής-Περιστέρι 73-59

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου-Μαρούσι 90-76

Άρης-Ολυμπιακός 84-95

Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα 92-85

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 24

Παναθηναϊκός 23

ΠΑΟΚ 21

ΑΕΚ 20

Προμηθέας Π. 18

Μύκονος 18

Ηρακλής 18

Περιστέρι 17

Άρης 17

Καρδίτσα 16

Κολοσσός Ρ. 15

Mαρούσι 14

Πανιώνιος 13

FINAL EIGHT ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προημιτελικοί (17 και 18 Φεβρουαρίου)

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας – Άρης Betsson/Περιστέρι Betsson (1)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (3)

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)

Νικητής Α – Νικητής Β



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
6 λεπτά πριν Premier League: Καθυστέρησε να αρχίσει το Φούλαμ – Λίβερπουλ λόγω ιατρικής ανάγκης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης
39 λεπτά πριν Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης
BASKET LEAGUE
Ναν: «Έτοιμος και καθόλου κουρασμένος – Εκδίκηση με Αρμάνι και Βίρτους»
1 ώρα πριν Ναν: «Έτοιμος και καθόλου κουρασμένος – Εκδίκηση με Αρμάνι και Βίρτους»
BASKET LEAGUE
Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Ο Μήτογλου δεν θα παίξει αυτή την εβδομάδα, ο Ρογκαβόπουλος πιστεύω θα παίξει»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved