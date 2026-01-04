Άρης - Ολυμπιακός 84-95: Κουράστηκε για να αποφύγει το κάζο

Οnsports Team

Ο Άρης ήταν εξαιρετικός για 36 λεπτά και ο Ολυμπιακός «ίδρωσε» για να φτάσει στη νίκη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί για πολύ ώρα τα «βαριά» χαρτιά του πριν τη «διαβολοβδομάδα».

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ξοδέψει αρκετή ενέργεια, δύο μέρες μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και πριν από μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague.

Επικράτησε με 95-84 του Άρη, με το ματς να είναι ντέρμπι μέχρι το 36' (80-82) και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει για περίπου 25 λεπτά τα «βαριά» του χαρτιά.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Βεζένκοφ με 23 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ο Χολ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ και ο Ντόρσεϊ με 13 πόντους, 4 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ.

Επίσης ο Φουρνιέ είχε 14 πόντους με 4 τρίποντα και 2 ριμπάουντ και ο Ουόκαπ 4 πόντους, 13 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Από την πλευρά του Άρη ξεχώρισαν ο Νουά με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Τζόουνς 10 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Άντζουσιτς με 19 πόντους και ο Μήτρου-Λονγκ με 14 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 13 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νουά 20 (2/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ίνοχ, Άντζουσιτς 19 (4/9 τρίποντα), Τζόουνς 10 (1/4 τρίποντα), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ 8 (6 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11 (3/5 τρίποντα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 4 (14 ασίστ), Βεζένκοφ 23 (10/14 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Παπανικολάου 7 (5 ασίστ), Ντόρσεϊ 13 (3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 19 (8/9 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Νιλικίνα 4, Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (2/2 τρίποντα), Πίτερς (4 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 3, Φουρνιέ 14 (4/6 τρίποντα)