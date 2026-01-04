Άρης - Ολυμπιακός: Ένταση με Ουόκαπ και Μπαρτζώκα - «Εξερράγη» η εξέδρα

Οnsports Team

Άρης - Ολυμπιακός : Ένα φάουλ του Τόμας Ουόκαπ και η τεχνική ποινή που ακολούθησε, δημιούργησε ένταση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Άρης και Ολυμπιακός αναμετρώνται στο «Αλεξάνδρειο» για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με την εξέδρα να παίρνει φωτιά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, λόγω των αντιδράσεων του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα εμφανέστατο φάουλ του Τόμας Ουόκαπ στον Φόρεστ, ακολούθησαν ειρωνικά παλαμάκια του Τεξανού προς τους διαιτητές που τον τιμώρησαν δικαιολογημένα με τεχνική ποινή.

Η φάση αυτή έφερε την έκρηξη του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος μάλλον δεν μπορούσε να πιστέψει πως κάποιος παίκτης του είδε τεχνική ποινή, καθώς δεν... συνηθίζεται. Επιτέθηκε φραστικά στους διαιτητές χωρίς, φυσικά, ο ίδιος να δεχθεί τεχνική ποινή, παρότι ξέφυγε εκτός ορίων, ωστόσο τα... άκουσε για τα καλά από την εξέδρα, λόγω των αντιδράσεών του.