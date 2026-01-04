Άρης: Χωρίς Χαρέλ και Μποχωρίδη με Ολυμπιακό

Onsports Team

Σημαντικές απουσίες για τους «κίτρινους» ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους» για την 13η αγωνιστική της GBL.

Με βασικές απουσίες θα υποδεχτεί για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Ολυμπιακό (13:00, ΕΡΤ2 Σπορ) ο Άρης.

Παροπλισμένοι, αναγκαστικά, για την αναμέτρηση είναι ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος υπέστη βαρύ διάστρεμμα στην τελευταία, εκτός έδρας αναμέτρηση για το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ (27/12), όπως και ο Ρόνι Χαρέλ. Ο Αμερικανός φόργουορντ προσβλήθηκε από Γρίπη Α και παραμένει κλινήρης στο σπίτι του.

Για το παιχνίδι εκφράστηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ στο διαδίκτυο, ο Σερχάν Τσετίν. Ο βοηθός προπονητή στους «κιτρινόμαυρους» επισήμανε:

«Γνωρίζουμε καλά ότι θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα, γεμάτη ποιότητα, όπως ο Ολυμπιακός, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Παρότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα τραυματισμών και ασθενειών, έχουμε δουλέψει πολύ καλά και είχαμε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στην προετοιμασία μας.

Σεβόμαστε την ισχύ και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου μας και έχουμε προετοιμαστεί για αυτά. Ο στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε στο παρκέ με πειθαρχία, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να εφαρμόσουμε πιστά το αγωνιστικό πλάνο μας».