Δανεικός στο Μαρούσι ο Κουζέλογλου
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 13:51
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Δανεικός στο Μαρούσι ο Κουζέλογλου

Ο Έλληνας παίκτης όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των βορείων προαστίων ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό. 

Στο Μαρούσι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κουζέλογου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.  

Ο Έλληνας σέντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ομάδα του Παναθηναϊκού μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27  και όπως όλα δείχνουν αναμένεται να μετακομίσει μερικά μέτρα πιο μακριά από το Telekom Center Athens, στον Άγιο Θωμά. 

Ο Κουζέλογλου υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο καλοκαίρι για να προσθέσει ποσότητα στις προπονήσεις της ομάδας, δεν ήταν δυνατό όμως να βρει τον χρόνο που θα ήθελε για να αγωνίζεται με το Μαρούσι να θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του. 

Έτσι, είναι πολύ πιθανό, τις επόμενες ημέρες να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των τριών πλευρών και ο Έλληνας παίκτης να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Αμαρουσίου.  



