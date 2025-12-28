Greek Basketball League: «Διπλό» του Προμηθέα στο Περιστέρι

Onsports Team

Με εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα της Πάτρας επικράτησε στο Περιστέρι 92-80 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τη 12η αγωνιστική της Greek Basketball League, πήρε ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε 92-80 στην έδρα του Περιστερίου. Έχοντας για μεγάλο «όπλο» την τρίτη περίοδο, όπου και κρίθηκε το ματς.

Οι Πατρινοί σε εκείνο το δεκάλεπτο έκαναν σκορ 17-33 και βρέθηκαν απ’ το -3 στο +13. Διατηρώντας το προβάδισμα στην τέταρτη περίοδο και παίρνοντας έτσι την εκτός έδρας νίκη.

Ο Χάρις με 25 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τους Γκρέι και Χάμοντς να ακολουθούν έχοντας από 18. Για τους ηττημένους, ο Βαν Τούρμπεργκεν είχε 15, ο Χάρις 13 και ο Καρντένας 12.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρόδου-Μύκονος 83-97

ΑΕΚ-Άρης 82-76

Ηρακλής-Πανιώνιος 80-66

Καρδίτσα-ΠΑΟΚ 68-72

Περιστέρι-Προμηθέας Π. 80-92

Μαρούσι-Παναθηναϊκός (30/12, 18:30)

ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 22

ΠΑΟΚ 20

Παναθηναϊκός AKTOR 19 -10αγ.

ΑΕΚ 18

Προμηθέας Π. 17

Άρης 16

Μύκονος 16

Ηρακλής 16

Περιστέρι 16

Καρδίτσα 15

Κολοσσός Ρ. 13

Πανιώνιος 13 -12αγ.

Mαρούσι 12 -10αγ.