GBL: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη

EUROKINISSI

Onsports Team

Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή 97-82 στο «Telekom Center Athens» και έκλεισε ιδανικά την εβδομάδα, ειδικά μετά και τις δύο νίκες στην Euroleague.

Παράλληλα, εύκολη ήταν και η επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Πανιώνιο 106-88 και συνέχισε να βρίσκεται στην 3η θέση, τη στιγμή που η ΑΕΚ λίγο έλειψε να χάσει δικό της παιχνίδι στη Μύκονο, αλλά νίκησε 77-76 την ομώνυμη ομάδα. Τέλος, ο Άρης επιβλήθηκε 81-76 του Περιστερίου στην παράταση.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Μύκονος - ΑΕΚ 76-77

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88

Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής 97-82

Άρης - Περιστέρι 81-76

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 20β | 10-0

2. Παναθηναϊκός AKTOR 19β | 9-1

3. ΠΑΟΚ 18β | 8-2

4. ΑΕΚ 16β | 5-5

5. Άρης 15β | 5-5

6. Περιστέρι 15β | 5-5

7. Προμηθέας Πάτρας 15β | 5-5

8. Μύκονος 14β | 4-6

9. Ηρακλής 14β | 4-6

10. Πανιώνιος 12β | 1-10

11. Καρδίτσα 12β | 3-6

12. Μαρούσι 11β | 2-7

13. Κολοσσός Ρόδου 11β | 2-7

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

16:00 ΑΕΚ - Άρης

16:00 Κολοσσός - Μύκονος

18:15 Ηρακλής - Πανιώνιος

18:30 Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου