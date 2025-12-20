Αταμάν: «Ο Χολμς έπαιξε καλύτερα από ό,τι περίμενα»

Ο Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στον Ηρακλή, στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, την νίκη της ομάδας του, αλλά και την επικείμενη αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ο Ηρακλής είναι ανταγωνιστική ομάδα, είναι καλή ομάδα. Κάθε φορά που ηρεμείς, βρίσκουν κατοχές, σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο επιθετικοί. Με τον Σορτς και τον Χουάντσο βρήκαμε σκορ. Ο Γκραντ ήταν εξαιρετικός. Έπρεπε να προσπαθήσουμε για τη νίκη. Ήταν καλό και ανταγωνιστικό ματς.

Ο Χολμς έπαιξε εξαιρετικά. Έπαιξε καλύτερα από τις προσδοκίες που είχα για το πρώτο του ματς. Καλό αυτό για εμάς ενόψει του επόμενου ματς της Ευρωλίγκας.

Δύσκολο το ματς με την Ζαλγκίρις. Στην έδρα της παίζει επιθετικά, κέρδισε με μεγάλη διαφορά την Παρτιζάν. Δύσκολο ματς, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως σε όλα τα ματς στην Euroleague».