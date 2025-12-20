Αταμάν: «Ο Χολμς έπαιξε καλύτερα από ό,τι περίμενα»

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:
«Ο Ηρακλής είναι ανταγωνιστική ομάδα, είναι καλή ομάδα. Κάθε φορά που ηρεμείς, βρίσκουν κατοχές, σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο επιθετικοί. Με τον Σορτς και τον Χουάντσο βρήκαμε σκορ. Ο Γκραντ ήταν εξαιρετικός. Έπρεπε να προσπαθήσουμε για τη νίκη. Ήταν καλό και ανταγωνιστικό ματς.
Ο Χολμς έπαιξε εξαιρετικά. Έπαιξε καλύτερα από τις προσδοκίες που είχα για το πρώτο του ματς. Καλό αυτό για εμάς ενόψει του επόμενου ματς της Ευρωλίγκας.
Δύσκολο το ματς με την Ζαλγκίρις. Στην έδρα της παίζει επιθετικά, κέρδισε με μεγάλη διαφορά την Παρτιζάν. Δύσκολο ματς, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως σε όλα τα ματς στην Euroleague».