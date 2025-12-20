GBL, ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 106-88: Με την… αύρα του Μπέβερλι

Οnsports Τeam

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε εύκολα με 106-88 του Πανιωνίου στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, με τον Κλίβελαντ Μέλβιν να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα. Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε το ματς με 29 πόντους (5/9 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και κανένα λάθος, ενώ οδήγησε τον «Δικέφαλο» στη νίκη χάρη στην κυριαρχία του στη ρακέτα (40-30 τα ριμπάουντ) και την εξαιρετική ομαδική λειτουργία (28 ασίστ για 11 λάθη).

Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν και οι Μπεν Μουρ (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και Μάρβιν Τζόουνς (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με νταμπλ-νταμπλ, ενώ θετικό ήταν και το ντεμπούτο του Πάτρικ Μπέβερλι με την ασπρόμαυρη φανέλα, με 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την πλευρά του Πανιωνίου, πρώτος σκόρερ ήταν ο Στέντμον Λέμον με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα 10-5 στο 3΄, όμως οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά με 21-22 στο 9΄. Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με επιμέρους 9-1 και ξαναπήραν τα ηνία στο 11΄ (30-23), αλλά οι «κυανέρυθροι» με Λιούις και Σταρκς προηγήθηκαν ξανά στο 15΄ με 35-37. Στη συνέχεια, όμως, η πιεστική άμυνα του ΠΑΟΚ και οι επιθετικές λύσεις των Μέλβιν και Μουρ έδωσαν σε επιμέρους 19-4 το προβάδισμα των γηπεδούχων με +13 (54-41) στο ημίχρονο. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά είχε φτάσει στο +22 (80-58) και στο 31΄ στο +26 (86-60), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-22, 54-43, 80-58, 106-88

Διαιτητές: Καρπάνος, Λουλουδιάδης, Πολάτογλου

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 6, Μέλβιν 29 (5), Ταϊρί 10 (2), Κόνιαρης 8 (2), Ζάρας 6 (2), Τζόουνς 14, Περσίδης 7 (1), Ιατρίδης 3 (1), Μπέβερλι 7 (1), Μουρ 16 (1), Φίλλιος.

Πανιώνιος (Ηλίας Ζούρος): Ουάτσον 8, Λέμον 17, Σταρκς 3 (1), Τσαλμπούρης 10, Οικονομόπουλος, Λούις 13 (3), Γόντικας 9, Κρούζερ 14 (2), Χαντς 3 (1), Πατρίκης, Νικολαΐδης 8, Γκίκας 3 (1).