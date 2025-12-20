GBL, Μύκονος - ΑΕΚ 76-77: Γλίτωσε το… κάζο η Ένωση

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Στα θετικά αποτελέσματα επέστρεψε η ΑΕΚ στην Greek Basketball League, μια και επιβλήθηκε 77-76 της Μυκόνου στο «νησί των ανέμων» για την 11η αγωνιστική.

Η «Ένωση» είχε τον έλεγχο του αγώνα για μεγάλο διάστημα, φτάνοντας ακόμη και στο +18, ωστόσο χρειάστηκε να αντέξει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να φύγει με το ροζ φύλλο αγώνα από το «νησί των ανέμων». Κορυφαίοι για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και ο Κρις Σίλβα με 16, ενώ για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Κέντρικ Ρέι και Ντέβιν Κάναντι, που σημείωσαν από 16 πόντους.

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μετά το 8-10 του πρώτου πενταλέπτου, «έτρεξε» σερί 8-0, παίρνοντας προβάδισμα 18-8 στο 8΄. Με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ και Σίλβα, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και έφτασαν στο +18 (32-14) στο 15ο λεπτό, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 43-29.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μύκονος αντέδρασε και με τρίποντο του Χέσον στο 27΄ μείωσε σε 52-46, όμως η ΑΕΚ απάντησε άμεσα, αυξάνοντας ξανά τη διαφορά στο τέλος της περιόδου (62-50). Στην τέταρτη περίοδο, η αποβολή των Σίλβα και Σκορδίλη με πέντε φάουλ αποδυνάμωσε τον «Δικέφαλο» μέσα στη ρακέτα, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι. Με τρίποντο του Κάναντι, η Μύκονος πλησίασε στο 71-68, 3:23 πριν το τέλος, βάζοντας φωτιά στο ματς.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, βρήκε λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Τα καλάθια των Κατσίβελη και Λεκαβίτσιους, σε συνδυασμό με δύο καθοριστικά κλεψίματα από τους Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο, έδωσαν ξανά «ανάσα» στους φιλοξενούμενους (75-68). Παρά τα τρίποντα των Απλμπι και Κάναντι στο τελευταίο λεπτό, που μετέτρεψαν το παιχνίδι σε θρίλερ (77-76), το άστοχο τρίποντο του Μάντζαρη στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η «Ένωση» βελτίωσε το ρεκόρ της σε 6-4 και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η νεοφώτιστη Μύκονος υποχώρησε στο 4-6, μένοντας με την πικρία μιας μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.

Τα δεκάλεπτα: 12-22, 29-43, 50-62, 76-77

Διαιτητές: Τηγάνης, Ζακεστίδης, Χατζημπαλίδης

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Απλμπι 15 (3τρ., 5ασ.), Ρέι 16 (1), Σκουλίδας, Χέσον 15 (2), Γκαμπλ 11 (1τρ., 7ρ.), Μουρ, Καββαδάς 3, Γερομίχαλος, Μάντζαρης, Κάναντι 16 (4).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Φλιώνης 2, Μπάρτλεϊ 21 (2), Αρμς 5 (1), Σίλβα 16 (1τρ., 8ρ.), Σκορδίλης 4, Κλαβέλ, Κατσίβελης 2 (5ασ.), Λεκαβίτσιους 7, Χαραλαμπόπουλος 10 (1).