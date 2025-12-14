ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής ο Πάτρικ Μπέβερλι

Onsports Team

Έτοιμος να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Κυριακής (14/12, 20:45) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Δικέφαλο για να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφή, προσθέτοντας εμπειρία στο σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς.

Τη Δευτέρα (15/12) ο Μπέβερλι θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.