ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπριν Ταϊρί
Οnsports Τeam 09 Δεκεμβρίου 2025, 14:46
BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη ο Μπριν Ταϊρί

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μπριν Ταϊρί, με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής. 

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας πολύ καλής μεταγραφής είναι στον ΠΑΟΚ καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Μπριν Ταϊρί. 

Ο 28χρονος αναμένεται να φτάσει απόψε (9/12) στην Θεσσαλονίκη και αύριο (10/12) θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αφού γίνουν αυτά τα βήματα, θα ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτησή του και θα γίνει η πρώτη μεταγραφή επί εποχής Αριστοτέλη Μυστακίδη.

Ο Ταϊρί πραγματοποιεί φέτος εντυπωσιακή σεζόν με την Ιγκοκέα, μετρώντας στο Basketball Champions League 17,4 πόντους κατά μέσο όρο, σουτάροντας με 42,1% από τα 6,75 μ. και μοιράζοντας 4,6 ασίστ.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με την Πετκίμσπορ, έχοντας 14,9 πόντους και 3,2 ασίστ μ.ο. σε 15 αγώνες στο BCL, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα είχε 13,9 πόντους και 3,8 ασίστ και τις προηγούμενες χρονιές στην Ευρώπη έπαιξε στην Ντινάμο Σάσαρι και στην Οστάνδη.



