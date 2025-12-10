Τα 12 τρίποντα του Ρογκαβόπουλου έδειξαν την υγεία στον Παναθηναϊκό (pics & vid)

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «έσπασε» όλα τα ρεκόρ, «έσπασε» όλα τα κοντέρ και στον πάγκο του Παναθηναϊκού αλλά και στα αποδυτήρια της ομάδας στήθηκε ένα αδιανόητο πάρτι από τους «πράσινους» για να αποθεώσουν τον δικό τους άνθρωπο.

Σαφέστατα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εντυπωσιακής νίκης του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου την Κυριακή το απόγευμα στο Telekom Center Athens δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος με 12 εύστοχα τρίποντα σε 19 προσπάθειες έγραψε ιστορία, αφήνοντας πίσω του «ιερά τέρατα» του τρίποντου όπως τον τεράστιο Μπάνε Πρέλεβιτς.

Όμως και η νίκη και η επίδοση και οι συνεχείς «βόμβες» του Έλληνα παίκτη περνούν σε δεύτερη μοίρα, αφού μέσα από αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση βγήκε, για μία ακόμα φορά, στην επιφάνεια κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Κάτι ακόμα πιο ουσιώδες, κάτι ακόμα πιο μεγάλο.

Η υγεία που υπάρχει στην ομάδα του «τριφυλλιού». Η υγεία που διέπει την ομάδα και που ουσιαστικά είναι αυτή που «οδηγεί» τους «πράσινους» από τα αποδυτήρια μέχρι τα παρκέ.

Τη στιγμή που ο «Ρόγκα» πετύχαινε και το 12ο τρίποντο του στον πάγκο της ομάδας είχε στηθεί πάρτι. Από τον Χουάντσο, από τον Σλούκα, από τον Ναν, από τον Γκραντ, από τον Φαρίντ, από τον Λεσόρ, ο οποίος είχε αφήσει τη θέση του, είχε πάει στον πάγκο και με το γυαλί ηλίου πανηγύριζε για τον συμπαίκτη του λες και είχε κατακτήσει κάποιον τίτλο. Τα πανηγύρια συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια με τους παίκτες και τον Αταμάν να αποθεώνουν τον Ρογκαβόπουλο και εκείνος με τη σειρά του και με το κεφάλι… κάτω να αποθεώνει τους συμπαίκτες του και τους προπονητές του για τη στήριξη.

Οι εικόνες αυτές, οι στιγμές αυτές αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την νοοτροπία που υπάρχει στα αποδυτήρια, την νοοτροπία που «χτίζει» ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια και τον έχει «οδηγήσει» στις επιτυχίες. Ταυτόχρονα η νοοτροπία αυτή είναι που κρατάει όρθια την ομάδα και στις αποτυχίες και τις δίνει τη δυνατότητα να έχει μάθει να… σηκώνεται, κάθε φορά που πέφτει.

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού από τους αντιπάλους του.