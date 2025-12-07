Ρογκαβόπουλος: «Με πιστεύουν όλοι στην ομάδα»

Onsports Team

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε το ματς της ζωής του και στη συνέχεια αποθέωσε τους συμπαίκτες του και τον προπονητή του.

Αμέσως μετά το τέλος της μυθικής του εμφάνισης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όχι μόνο... κατέβασε την μπάλα αλλά φρόντισε να αποθεώσει τους συμπαίκτες του και τον προπονητή του για την εμπιστοσύνη που του δείχνουν.

Αναλυτικά:

«Αν και έχασα το πρώτο σουτ, ένιωθα καλά γενικά και έδωσα ό,τι καλύτερο είχα. Τα παιδιά μου πάσαραν την μπάλα, μου δείχνουν γενικότερα εμπιστοσύνη. Και σήμερα με πίστευαν και ο κόουτς το ίδιο που έβγαζε τα plays πάνω μου και έλεγε να βγαίνω και να σουτάρω. Ελπίζω να συνεισφέρω ακόμα περισσότερο στα επόμενα παιχνίδια. Δεν αισθάνομαι άγχος, είναι ρυθμικό το σουτ και θεωρώ ότι θα στρώσει. Δε θα σταματήσω να προσπαθώ και να σουτάρω ακόμα και αν τα χάνω. Βγήκε σήμερα αυτό με τα σερί εύστοχα τρίποντα. Το ζήτημα είναι να μη σκέφτεσαι το χαμένο, να έχεις πίστη, ένας σουτέρ μπορεί να έχει 0/5 σουτ ή και 5/5. Είναι θέμα στιγμής και ημέρας, αλλά δεν πρέπει να τα παρατάς».

Για τους συμπαίκτες του και το… ξύλο στο τέλος: «Εχουν εξαιρετική ποιότητα, όλοι είναι τρομεροί παίκτες και μου κάνουν με τις πάσες τους τη ζωή μου πιο εύκολη. Ημουν χαρούμενος, στο τέλος γελούσα και με τα παιδιά στον πάγκο. Γενικότερα τα παιδιά με πιστεύουν πολύ. Όλοι είμαστε πολύ δεμένοι και ο κόουτς με παροτρύνει να σουτάρω. Στο τέλος του αγώνα με… χτύπησαν λίγο και προσπάθησα να αντέξω».

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να είμαι και στην άμυνα συνεπής, δεν πρέπει να είμαι αρνητικός, στα ριμπάουντ και να δίνω ενέργεια γενικά. Πρέπει να είσαι έτοιμος , να ανταπεξέλθεις σε κάθε πρόκληση που σου δίνει ο προπονητής και να ακολουθήσουμε το πλάνο του και όλα αυτά που επιθυμεί».